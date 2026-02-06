Alle Olimpiadi con l’orecchino di Pantani l’omaggio del biatleta Jacquelin | Un sogno gareggiare con Marco al mio fianco

Durante le Olimpiadi, il biatleta Emilien Jacquelin ha indossato un orecchino dedicato a Marco Pantani. L’atleta francese ha detto che sognava di competere con lui e si è sentito vicino al ciclista italiano, anche solo con un piccolo gesto come quello. Jacquelin ha spiegato di aver voluto rendere omaggio a Pantani, simbolo dello sport italiano, e di averlo sentito presente in quella gara.

Chissà se a incidere è stato il nome di battesimo datogli dai genitori, Emilien, che riporta alle nostre terre. Oppure la somiglianza estetica, vaga ma riconoscibile. O ancora il periodo di nascita, quel luglio 1995 nel quale l'atleta a cui si ispira e di cui porta un segno visibile addosso era sulla cresta dell'onda, già plurivincitore di tappa al Tour de France e al Giro d'Italia. L’inno di Laura Pausini alle Olimpiadi: “Se l’Italia si fa sentire con me, mi dà un po’ di sprint” Emilien Jacquelin indosserà l’orecchino di Marco Pantani alle Olimpiadi. Difficile da dire, fatto sta che Emilien Jacquelin, biatleta francese di chiara fama, con già al collo cinque ori mondiali e due argenti olimpici, figlio della scuola di Martin Fourcade, indosserà l'orecchino di Marco Pantani alle prossime Olimpiadi che inizieranno con la cerimonia di stasera e si svolgeranno tra Milano, Cortina, la Valtellina e Anterselva, dove gareggerà lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani.

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si è visto un tributo speciale a Marco Pantani.

