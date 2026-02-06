Emilien-Jacquelin rende omaggio a Marco Pantani durante la sua gara a Milano. L’atleta francese, pur essendo lontano nel tempo dalla scomparsa del Pirata, mostra ancora oggi quanto l’ex ciclista italiano abbia lasciato un segno forte nel cuore di tanti. A distanza di più di vent’anni, Pantani resta un simbolo che unisce generazioni di appassionati e atleti.

L’atleta è francese. A oltre vent’anni dalla scomparsa, Marco Pantani continua a rappresentare un’icona capace di emozionare generazioni diverse. In vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 il biatleta francese Emilien Jacquelin ha deciso di rendere omaggio al suo indolo di infanzia, il Pirata. Il francese gareggerà con uno dei suoi segni distintivi, l’orecchino, che indosserà in tutte le competizioni olimpiche. Il 30enne francese, già medaglia d’argento olimpica nelle staffette mista e maschile a Pechino 2022 e due volte campione del mondo nell’inseguimento ad Anterselva 2020 e Pokljuka 2021, ha ricevuto il prezioso cimelio direttamente dalla famiglia Pantani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano – Cortina, l’omaggio di Emilien Jacquelin a Marco Pantani

Emilien Jacquelin, il biathleta francese, si ferma a riflettere sul ricordo di Marco Pantani.

Emilien Jacquelin, biatleta francese, affronterà le Olimpiadi di Milano Cortina indossando l’orecchino di Marco Pantani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

