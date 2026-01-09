Due calciatori della Juve Primavera sono stati convocati da Favo per rappresentare l’Italia Under 18 nella sfida contro la Spagna, prevista per mercoledì 14 gennaio a Las Rozas. Si tratta di Fabio Zaccaria e di Borasio ed Elimoghale, che parteciperanno agli impegni internazionali. Questa selezione testimonia l’attenzione verso i giovani talenti italiani provenienti dal settore giovanile bianconero.

di Fabio Zaccaria Italia Under 18, Borasio ed Elimoghale della Juve Primavera convocati da Favo per gli impegni nazionali: contro la Spagna l’appuntamento è fissato per mercoledì 14 gennaio a Las Rozas. Il punto. Dopo il terzo posto storico al Mondiale in Qatar, riprende la stagione calcistica dell’Italia Under 18 allenata da Massimiliano Favo. Il tecnico, in occasione del primo impegno del 2026, ha convocato 22 giocatori in vista della trasferta in terra spagnola: solo 2 provengono dalla Juve Primavera. Ecco nello specifico di chi si tratta. Il primo è Benit Borasio, difensore o centrocampista classe 2008 ormai da anni perno delle Under bianconere e in sua compagnia spunta il nome di Destiny Elimoghale, attaccante esterno classe 2009, unico della sua annata a rientrare in questo giro di convocazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia Under 18, 2 bianconeri convocati da Favo per la Spagna: ecco di chi si tratta nello specifico. I nomi

Leggi anche: Convocati Italia per le sfide contro Moldavia e Norvegia: anche due bianconeri presenti nella lista diramata da Gattuso! Di chi si tratta

Leggi anche: Italia Under 15, 6 convocati bianconeri in Nazionale: ecco i nomi scelti da Battisti per rappresentare i colori azzurri al Torneo di Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Domani al via il Torneo WEVZA, Italia in campo alle ore 20 contro il Portogallo; Volley F, torneo WEVZA: l’Italia U18 parte forte, Portogallo ko con un netto 3-0; Under 18 Professionisti, Atalanta show a Zingonia: 4-1 al Cesena e primato; UNDER 18: Lazio-Cagliari 2-1.

Italia Under 18 femminile in semifinale al torneo di qualificazione europea a Foggia - Le azzurrine, dopo Portogallo e Francia, hanno superato anche la Germania e stasera al Pala Preziuso sfideranno l'Olanda per centrare la finalissima ... rainews.it