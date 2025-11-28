Italia Under 17 5 bianconeri al Torneo dei Gironi | le scelte ufficiali di Franceschini Ecco tutti i nomi della Juventus Under 17
di Fabio Zaccaria Italia Under 17, ecco tutti i convocati bianconeri: 5 giocatori di mister Grauso selezionati da Franceschini per il Torneo dei Gironi di Novarello dal 27 al 29 novembre. Le scelte del ct sui classe 2009. Dopo lo storico terzo posto dell’Italia Under 17 ai Mondiali, prosegue il percorso di formazione degli azzurrini. In vista del consueto Torneo dei Gironi, a Novarello tra il 27 e il 29 novembre, il ct Franceschini ha convocato 5 ragazzi provenienti dalla Juventus Under 17 di mister Grauso. Ecco di seguito le scelte ufficiali del selezionatore per il torneo interno. Partendo dalla difesa spiccano subito ben 3 nomi della Juventus Under 17: il centrale, nonché capitano Edoardo Rocchetti e i due terzini Davide Rigo e Jacopo Del Fabro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
