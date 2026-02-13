Italia sci alpino | i 4 azzurri per il gigante olimpico c' è Franzoni

Giovanni Franzoni si prepara a rappresentare l’Italia nello sci alpino ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, affrontando ora una nuova tappa nel suo percorso. La presenza del giovane atleta, che ha già dimostrato di saper affrontare le piste più impegnative, rafforza le speranze azzurre per la medaglia nel gigante. Con l’obiettivo di migliorare i suoi risultati, Franzoni si allena intensamente in vista delle prossime competizioni, puntando a portare a casa un risultato importante per la squadra italiana.

Il percorso di Giovanni Franzoni verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si arricchisce di ulteriori sfide. La squadra italiana di sci alpino ha ufficializzato i componenti del quartetto che affronterà la prova di slalom gigante maschile, prevista tra pochi giorni. Nel gruppo figura anche un nome di grande rilievo: il vice-campione olimpico di discesa libera, sottolineando la versatilità e l'importanza di questa partecipazione per l'atleta. Giovanni Franzoni, già presente in questa fase delle Olimpiadi con partecipazioni nelle discipline della velocità e nella combinata in doppio, si prepara a confrontarsi con il gigante sulla Stelvio.

L’Italia torna a brillare nelle Olimpiadi con una vittoria che fa sognare.

Le scelte dei pettorali per lo sci alpino ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026 stanno prendendo forma.

