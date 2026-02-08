Partenza sprint dell' Italia | Lollobrigida oro e record olimpico Sci | Franzoni 2° Paris 3° Pattinaggio artistico | gli azzurri incantano

L’Italia torna a brillare nelle Olimpiadi con una vittoria che fa sognare. Lollobrigida, 35 anni e alla sua quarta Olimpiade, conquista l’oro e stabilisce il record olimpico nella gara di sci. La sua prestazione sorprende tutti, mentre gli altri atleti italiani, Franzoni e Paris, arrivano rispettivamente secondo e terzo. Gli azzurri del pattinaggio artistico continuano a incantare il pubblico con le loro performance.

L'atleta italiana, 35 anni oggi e alla sua quarta olimpiade, ha chiuso la gara in 3 minuti e 54 secondi. Per lo sci alpino nella prima discesa libera a Bormio, sullo Stelvio. L'oro è andato allo svizzero Von Allmen. Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro olimpico per l'Italia sui tremila metri. Immensa Lollobrigida: fa il record olimpico sui tremila e conquista il primo oro azzurro. Nella libera Franzoni argento e Paris bronzo. Nel giorno del suo compleanno, dopo una stagione complicata per via di alcuni problemi fisici, Francesca Lollobrigida ha sfoderato la performance della carriera nel momento più importante. L'azzurra con una partenza sprint e un finale incredibile ha stampato il record olimpico.

