Partenza sprint dell' Italia | Lollobrigida oro e record olimpico Sci | Franzoni 2° Paris 3° Pattinaggio artistico | gli azzurri incantano

L’Italia torna a brillare nelle Olimpiadi con una vittoria che fa sognare. Lollobrigida, 35 anni e alla sua quarta Olimpiade, conquista l’oro e stabilisce il record olimpico nella gara di sci. La sua prestazione sorprende tutti, mentre gli altri atleti italiani, Franzoni e Paris, arrivano rispettivamente secondo e terzo. Gli azzurri del pattinaggio artistico continuano a incantare il pubblico con le loro performance.

L'atleta italiana,  35 anni oggi e alla sua quarta olimpiade, ha chiuso la gara in 3 minuti e 54 secondi.  Per lo sci alpino nella prima discesa libera a Bormio, sullo Stelvio. L'oro  è andato allo svizzero Von Allmen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila. Sci, Franzoni argento nella libera a Bormio, Paris bronzo 

La sciatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia sui tremila metri.

Immensa Lollobrigida: fa il record olimpico sui tremila e conquista il primo oro azzurro. Nella libera Franzoni argento e Paris bronzo 

La nuotatrice italiana Gina Lollobrigida ha fatto la storia ai Giochi Olimpici di Parigi.

