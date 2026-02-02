Sci alpino i possibili pettorali di Paris Franzoni Vinatzer e tutti gli azzurri alle Olimpiadi

Le scelte dei pettorali per lo sci alpino ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026 stanno prendendo forma. La Fisi utilizzerà le classifiche di Coppa del Mondo 2025-2026 per decidere gli schieramenti, e ogni nazione potrà portare fino a quattro atleti per gara. Tra i nomi più papabili ci sono Paris, Franzoni e Vinatzer, pronti a confrontarsi sulla neve tra meno di due anni.

Anche nel comparto maschile per definire i pettorali di partenza delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si utilizzeranno le World Cup Starting List valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: ai Giochi ciascun Paese potrà schierare in ogni gara individuale al massimo quattro atleti. Sia nello slalom che nel gigante gli atleti ai primi 7 posti della WCSL riceveranno uno i pettorali da 1 a 7, mentre quelli tra l'ottava e la 15ma posizione avranno un numero tra l'8 ed il 15. A seguire si procede in ordine di classifica per i pettorali tra il 16 ed il 30, così come avviene oltre il 30° posto, a meno che non vi siano atleti con più di 500 punti nella WCSL generale, che partirebbero subito dopo il 30.

