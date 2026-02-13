Italia giovani e casa | Ocse rivela un’emergenza abitativa quasi 8 su 10 under 30 restano nel nido

In Italia, quasi otto giovani su dieci sotto i 30 anni vivono ancora con i genitori, secondo l’ultimo rapporto dell’Ocse, che evidenzia un’emergenza abitativa causata dalla difficoltà di trovare una casa autonoma a causa dei costi elevati e del mercato immobiliare stagnante.

L’Italia e la Generazione “Nido”: Ocse, quasi 8 giovani su 10 vivono con i genitori. Quasi otto giovani italiani su dieci sotto i trent’anni vivono ancora nella casa dei genitori. È quanto emerge da un’analisi dell’Ocse diffusa il 13 febbraio 2026, che conferma l’Italia come uno dei paesi europei con la più alta percentuale di giovani adulti che non riescono a raggiungere l’indipendenza abitativa, superata solo dalla Corea del Sud. Un dato che riflette le difficoltà economiche e strutturali del paese, e che solleva interrogativi sul futuro delle nuove generazioni. Un’emergenza abitativa radicata nel tessuto economico.🔗 Leggi su Ameve.eu

La maggior parte dei giovani italiani, l’80%, resta a casa dei genitori.

Il Comune di Foggia si impegna sul fronte dell’emergenza abitativa, partecipando a Roma a una conferenza dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa.

In Italia ci sono 200 mila hikikomori, giovani che si isolano da tutto e tutti: il numero cresce e sfugge alle stime ufficiali. Un convegno a cui ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto il punto sul fenomeno che ha i contorni di un - facebook.com facebook

