Emergenza abitativa il Comune di Foggia vola a Roma | 10 punti per creare un Piano Casa Nazionale

Il Comune di Foggia si impegna sul fronte dell’emergenza abitativa, partecipando a Roma a una conferenza dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa. In questa occasione, vengono presentati dieci punti strategici per la creazione di un Piano Casa Nazionale, con l’obiettivo di affrontare le criticità e promuovere soluzioni efficaci a livello nazionale.

Giovanni Quarato, presidente della Commissione Ambiente e Territorio del Comune di Foggia, ha partecipato a Roma, in rappresentanza della sindaca Maria Aida Episcopo e dell’amministrazione comunale, alla conferenza stampa dell’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, durante la quale un. Foggiatoday.it

