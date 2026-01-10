Ercole Olivario, in lizza anche gli Istituti Agrari.

Gli Istituti Agrari dell’Umbria hanno tempo fino al 18 gennaio per iscriversi al concorso nazionale “Ercole Olivario Future – Sezione Renisa” 2026. Questa nuova categoria della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario mira a valorizzare le produzioni olivicole realizzate dagli studenti italiani, promuovendo l’eccellenza delle giovani generazioni nel settore olivicolo.

Gli Istituti Agrari dell’Umbria avranno tempo fino al 18 gennaio per iscriversi al concorso nazionale “Ercole Olivario Future – Sezione Renisa” 2026, la nuova sezione ad hoc della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario - il concorso nazionale che promuove e valorizza le eccellenze olearie dei territori italiani - dedicata alle produzioni olivicole realizzate dagli studenti degli Istituti Agrari italiani. L’iniziativa è stata pensata nell’ottica del Sistema Ercole Olivario per investire nei giovani, offrendo agli studenti le competenze e le esperienze necessarie per diventare i protagonisti dell’olivicoltura del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

