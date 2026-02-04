Dopo la fine del PokerStars Open, il Casinò di Campione si prepara a ripartire con le ISOP. La sala del terzo piano si riempirà di giocatori dal 10 al 16 febbraio, pronti a sfidarsi nella terza tappa delle Italian Series Of Poker.

Archiviato il PokerStars Open, la sala del terzo piano del Casinò di Campione è pronta per ospitare la terza tappa delle Italian Series Of Poker. Come sempre il Main Event ISOP prevede due giornate di "Special Price" ma bisogna fare in fretta. Prenotare il posto è consigliato, soprattutto per il day 1A Nuovo appuntamento in quel di Campione con le Italian Series Of Poker, giunte al terzo stage della stagione 2025-2026. Dopo le vittorie di Raz e Bilan, si cerca il primo successo azzurro. Ecco il programma completo delle ISOP di febbraio: utile, ma non obbligatoria, la prenotazione Ci eravamo lasciati con la vittoria di Florian Bilan nel testa a testa finale contro il nostro Federico Castiglioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finito l'Open tocca alle ISOP: ecco il programma dal 10 al 16 febbraio

