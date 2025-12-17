Formazione giovani | ecco ' Valore' e ' Stage' le borse di studio da 1000 euro nel paese di San Pio

Il Gran Paradiso Hotel Spa**** di San Giovanni Rotondo ha lanciato due borse di studio, 'Valore' e 'Stage', dedicate alla formazione dei giovani nel settore dell’hospitality, ristorazione e benessere. Con un valore di 1000 euro ciascuna, queste iniziative offrono opportunità di crescita professionale in un contesto di eccellenza, promuovendo lo sviluppo delle competenze e il talento emergente.

Si chiamano 'Valore' e 'Stage' e sono due borse di studio istituite dal Gran Paradiso Hotel Spa**** di San Giovanni Rotondo, struttura d’eccellenza nel mondo dell’hospitality, della ristorazione e del benessere.L'idea di Giovanni Fini, titolare della struttura ricettiva, è quella di premiare e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

