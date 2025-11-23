Coppa Davis terza finale consecutiva per l’Italia | gli azzurri cercano l’impresa contro la Spagna

Oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15, l’Italia disputerà la finale di Coppa Davis contro la Spagna, un incontro che verrà trasmesso in diretta sia su Rai 1 che su Supertennis (canale 64 DTT e piattaforma RaiPlay). Questa è la terza finale consecutiva per la squadra azzurra, che punta a conquistare la quarta “Insalatiera” della sua storia dopo i successi del 1976, 2023 (contro l’Australia) e 2024 (contro i Paesi Bassi), con un premio in palio di circa 2 milioni di dollari. Nonostante l’Italia sia in vantaggio 7-6 nei precedenti incontri di Davis contro la Spagna, le ultime tre sfide hanno visto la vittoria della Roja. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

