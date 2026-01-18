LIVE Italia-Ungheria Europei pallamano 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via gli azzurri cercano un’impresa

Segui la diretta della partita tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026. A pochi minuti dal inizio, gli azzurri sono pronti a scendere in campo per una prova importante. Puoi aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link. Ricordiamo che l’Italia ha recentemente affrontato una sconfitta contro l’Islanda, una squadra considerata tra le più forti del girone.

20.16 L'Italia è uscita sconfitta dalla sfida contro l'Islanda, la nazionale, sulla carta, più forte di questo raggruppamento. Contro la formazione islandese gli azzurri sono stati battuti per 39-26, in una partita che ha messo in luce tutta la differenza tra una nazionale in lotta per la zona medaglie ed una che, seppur in grande crescita negli ultimi anni, fatica a qualificarsi alle massime competizioni internazionali. 20.13 Gli azzurri tornano in campo a Kristianstad Arena di Kristianstad (Svezia) per una partita decisiva per la qualificazione alla seconda fase: l'Italia è chiamata all'impresa contro l'Ungheria per rimanere in corsa.

Tra pochi minuti prende il via la partita tra Italia e Islanda, valida per gli Europei di pallamano 2026. Segui in diretta l’esordio degli azzurri, impegnati in una sfida importante per consolidare il loro percorso di crescita. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi dell’incontro. LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri sfavoriti, serve un’impresa

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Islanda, partita valida per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra le due squadre, analizzando l'andamento e gli sviluppi della partita. Restate con noi per aggiornamenti costanti su questa sfida, che mette alla prova le ambizioni azzurre contro avversari considerati favoriti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. «Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook

