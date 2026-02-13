Iran stretta del regime a repressione Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente

In Iran, il regime intensifica la repressione contro le proteste che da settimane scuotono il paese, arrestando decine di manifestanti e rafforzando i controlli nelle città principali. Nel frattempo, Donald Trump ha ordinato l'invio di una seconda portaerei nel Medio Oriente, rafforzando la presenza militare nella regione per scoraggiare eventuali escalation. Un dettaglio che distingue questa operazione è l’uso di un’unità della Marina degli Stati Uniti proveniente dal Golfo Persico, già impegnata in altre missioni nella zona.

