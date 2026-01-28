Donald Trump lancia un nuovo ultimatum all’Iran. In un messaggio chiaro, l’ex presidente statunitense avverte Teheran: negoziate subito sul nucleare o rischiano un attacco più pesante di quello avvenuto a giugno. La tensione tra i due paesi torna a salire, mentre le diplomazie cercano di evitare una escalation militare.

Roma, 28 gennaio 2026 - Ultimatum di Donald Trump all'Iran: si sieda subito a trattare sul nucleare o subirà un attacco "peggiore" di quello del giugno scorso. Il presidente degli Stati Uniti lo ha scritto in un post su Truth, 'invitando' Teheran a negoziare un accordo "giusto ed equo", escludendo da subito le armi nucleari. Il tycoon ha ricordato nel post che la portaerei statunitense Abraham Lincoln "si sta muovendo rapidamente verso l'Iran", pronta a portare a termine rapidamente la sua missione, se sarà necessario. Trump annuncia un'ulteriore "splendida flotta" diretta verso l'Iran Nel testo del tycoon si legge: "Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, l’ultimatum di Trump: “Negoziate sul nucleare subito o subirete un attacco peggiore del giugno scorso”

Approfondimenti su Iran Trump

La tensione tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più forte.

Il Pentagono ha comunicato a Donald Trump diverse possibilità di azione militare contro l’Iran, mentre prosegue la valutazione di soluzioni diplomatiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Ultime notizie su Iran Trump

Argomenti discussi: Axios: Trump non ha attaccato l’Iran anche per il timore di Israele di rappresaglie; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici; Proteste in Iran, il presidente: Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo; Teheran ultimatum di tre giorni ai manifestanti: più clemenza a chi si arrende - Quotidiano La.

Iran, l’ultimatum di Trump: Negoziate sul nucleare subito o subirete un attacco peggiore del giugno scorsoIl presidente ha minacciato Teheran, ricordando che la portaerei A. Lincoln è pronta a compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario ... quotidiano.net

Trump: Le nostre flotte navigano verso l'Iran. Ultimatum degli Usa, senza accordo sarà guerraIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un discorso in Iowa che c'è una flotta che ora naviga verso ... affaritaliani.it

#USA #Israele #Iran Il Comandante della Polizia iraniana Ahmad-Reza Radan ha dato un "ultimatum di tre giorni ai manifestanti che sono stati ingannati" affinché si consegnino alle autorità. Radan ha detto che chi si consegnerà "riceverà una pena più lieve". facebook