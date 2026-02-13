Teheran, 13 feb. (Adnkronos) - La Repubblica islamica dell'Iran è stata eletta vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale, suscitando polemiche tra alcuni paesi occidentali che criticano le recenti restrizioni sui diritti civili nel paese.

Teheran, 13 feb. (Adnkronos) - La Repubblica islamica dell'Iran è stata eletta vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale. L'elezione è stata approvata senza obiezioni durante una recente riunione della commissione presso la sede dell'Onu a New York. Il rappresentante iraniano Abbas Tajik sarà uno dei vicepresidenti della 65a sessione della commissione, che fornisce consulenza alle Nazioni Unite su questioni relative allo sviluppo sociale e negli ultimi anni ha promosso progressi in materia di protezione sociale universale, lavoro dignitoso e attenzione internazionale ai gruppi a rischio di esclusione, come le persone con disabilità, gli anziani, i giovani e le famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica

Approfondimenti su iran eletto

Questa mattina, Stefano Guerra di Mattinatese è stato scelto come presidente della 65a sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale all’Onu.

Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia, è stato scelto come nuovo vicepresidente della commissione Migrazioni del Consiglio d’Europa.

Ultime notizie su iran eletto

Argomenti discussi: Iran nominato vicepresidente della commissione Onu per lo Sviluppo sociale; Guterres l’iraniano: si felicita con Teheran, eletta in commissione Onu per la democrazia e l’uguaglianza; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 13 febbraio 2026 - Moked; ISRAELIRANWAR. Nulla di fatto nei colloqui Trump e Netanyahu. Seconda portaerei USA in Medio Oriente. Attacchi IDF in Siria e a Gaza. Bombe stordenti e droni in Libano.

Guterres l'iraniano: si felicita con Teheran, eletta in commissione Onu per la democrazia e l'uguaglianzaL'elezione è evvenuta per acclamazione senza obiezioni da parte degli stati membri, europei compresi. E intanto il segretario generale ha voluto celebrare l'anniversario della Repubblica islamica. Gio ... ilfoglio.it

L’organizzazione non governativa Un watch ha scritto oggi su X: «Non è uno scherzo: il regime islamico in Iran è stato appena eletto vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sociale, il cui tema prioritario sarà la promozione della - facebook.com facebook

NON È SCHERZO: regime islamico #Iran è stato appena eletto vicepresidente Commissione #ONU per Sviluppo Sociale, cui tema prioritario sarà promozione della democrazia, l'uguaglianza di genere e la garanzia della tolleranza e della non violenza. Presi x.com