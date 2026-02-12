Un mattinatese all' Onu | Stefano Guerra eletto presidente della 65^ sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale

Questa mattina, Stefano Guerra di Mattinatese è stato scelto come presidente della 65a sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale all’Onu. La sua elezione è stata accolta con entusiasmo tra i rappresentanti di diversi Paesi, che hanno riconosciuto la sua esperienza e competenza nel settore. Guerra guiderà le discussioni sulle questioni sociali globali nei prossimi mesi, portando avanti gli obiettivi di sviluppo internazionale.

Il mattinatese Stefano Guerra è stato eletto Presidente della 65a sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale dell'Onu. "Siamo tutti orgogliosi di Stefano e di questo suo straordinario riconoscimento internazionale", il commento del sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia. "Il mio augurio personale e a nome di tutta la nostra Comunità affinché questo figlio di Mattinata possa continuare in questo suo percorso di vita e di grande prestigio".

