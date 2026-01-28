Marco Scurria eletto vicepresidente della commissione Migrazioni del Consiglio d’Europa

Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia, è stato scelto come nuovo vicepresidente della commissione Migrazioni del Consiglio d’Europa. La sua nomina arriva dopo un voto tra i membri della commissione, che ha riconosciuto il suo impegno in materia. Ora, si prepara a rappresentare l’Italia in un ruolo chiave a livello europeo.

Marco Scurria, senatore di Fratelli d'Italia, è eletto vicepresidente della commissione Migrazioni del Consiglio d'Europa. Nel nuovo ruolo contribuirà alla definizione delle linee guida per la gestione dei fenomeni migratori, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dell'integrazione e della solidarietà europea.

La giornata della memoria ricorda l’Olocausto, un evento che ha rappresentato più di uno sterminio, ma anche un annullamento dell’identità umana.

Il professor Paolo Sossai, medico di Urbino, è stato nominato presidente nazionale della commissione medica del Club alpino italiano.

Fratelli d'Italia Senato. . Marco Scurria Uno dei ricordi più indelebili che porto con me è la visita al Museo dell’Olocausto di Gerusalemme. Lì si attraversano, uno dopo l’altro, i luoghi dell’orrore perpetrato dal nazismo. La Shoah è stata il punto più basso ragg - facebook.com facebook

#tagada Polemica sugli agenti dell'ICE alle Olimpiadi in Italia, il commento di Marco Scurria x.com