Io e la mia compagna avremo un bambino Fillon Maillet oro nella sprint di biathlon e poi l’annuncio

Quentin Fillon Maillet, campione francese di biathlon, ha deciso di condividere una notizia personale dopo aver vinto l’oro nella sprint alle Olimpiadi di Pechino. Durante un’intervista, ha rivelato che lui e la sua compagna aspettano un bambino. La vittoria sul campo si accompagna ora a un emozionante cambiamento nella sua vita privata, che ha descritto come uno dei momenti più belli. La gioia del gesto si è unita alla soddisfazione per il risultato sportivo, rendendo la giornata ancora più memorabile.

Le Olimpiadi amplificano tutte le emozioni, soprattutto quelle degli atleti del biathlon e cosi il francese Quentin Fillon Maillet – medaglia d’oro con uno straordinario tempo di 22’53?1 nella sprint del biathlon, ai microfoni dei giornalisti ha annunciato l’arrivo di un figlio: “È un sogno, è una cosa straordinaria, una giornata speciale perché voglio annunciare che io e la mia compagna avremo un bambino”. Il francese ha preceduto i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (+13?7) e Sturla Holm Laegreid (+15?9), alla seconda medaglia in questi Giochi e diventato noto per aver confessato il tradimento alla fidanzata in mondovisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'atleta francese Fillon-Maillet ha vinto l'oro nel biathlon sprint a Milano Cortina 2026, grazie a una performance impeccabile nella gara di 10 km.

Durante la gara di biathlon alle Olimpiadi di oggi, Giacomel ha avuto una prestazione deludente mentre Romanin ha sorpreso tutti con un'ottima corsa.

Primo Quentin Fillon Maillet. Zeni fuori dall'inseguimento, fatali gli errori al poligono - facebook.com facebook

Biathlon - sprint 10km maschile Quentin Fillon-Maillet 22:53.1 Vetle Sjaastad Christiansen +13.7 Sturla Holm Laegreid +15.9 Per niente bene gli azzurri, tranne Romanin Hofer 13º Romanin 16º Giacomel 22º Zeni 63º #Olimpiad x.com