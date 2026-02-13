LIVE Biathlon Sprint maschile Olimpiadi in DIRETTA | Giacomel delude Romanin stupisce Fillon Maillet vince ancora

Durante la gara di biathlon alle Olimpiadi di oggi, Giacomel ha avuto una prestazione deludente mentre Romanin ha sorpreso tutti con un'ottima corsa. Fillon Maillet ha conquistato ancora una vittoria, portando a casa la medaglia d’oro per la sua costante brillantezza. La competizione si è svolta in condizioni di freddo intenso, che hanno reso la sfida ancora più difficile per gli atleti. La gara si è conclusa con i podi già assegnati, lasciando il pubblico affascinato dai risultati inaspettati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.01: Riepiloghiamo. I migliori sono già tutti al traguardo: medaglia d'oro per il francese Fillon Maillet, argento per il norvegese Christiansen, bronzo per il norvegese Laegreid 15.01: Dale è sesto al traguardo, mentre Giacomel è 21mo a 1'43", crollato anche sugli sci nel finale l'azzurro. Delusione cocente per lui che era atteso fra i grandi protagonisti di questa gara, al culmine di una stagione in cui è in lotta per la Coppa del Mondo 15.00: Laegreid chiude forte e supera Jacquelin che sarà fuori dal podio, visto che Christiansen sta chiudendo forte 14.