Biathlon Sprint Milano Cortina 2026 | oro Fillon-Maillet Giacomel 22°

L'atleta francese Fillon-Maillet ha vinto l'oro nel biathlon sprint a Milano Cortina 2026, grazie a una performance impeccabile nella gara di 10 km. La sua vittoria arriva pochi giorni dopo aver conquistato altri tre ori olimpici, dimostrando una grande versatilità nei diversi format. Nel frattempo, l'italiano Giacomel si piazza al 22° posto, portando a casa un risultato discreto in una competizione molto difficile. La gara si è svolta sotto un cielo grigio e con temperature fredde, condizioni che hanno reso ancora più impegnativa la sfida per gli atleti.

Il francese conquista il quarto oro olimpico in quattro format diversi nella 10 km di Milano Cortina 2026. Christiansen e Laegreid completano il podio. Italia lontana: Hofer 13°, Giacomel 22° con tre errori al tiro. Ancora Francia davanti, ancora Norvegia a inseguire. La Sprint 10 km maschile di biathlon a Milano Cortina 2026 parla ancora la lingua di Quentin Fillon-Maillet, che chiude in 22'53"1 e si prende il quarto oro olimpico, il secondo in questa specialità dopo Pechino 2022. Il francese non sbaglia nulla al poligono e sugli sci fa la differenza, firmando una prestazione completa in condizioni complicate: temperature alte e neve pesante.