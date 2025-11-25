Ucraina colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi Trump | Vicini a intesa

Un funzionario statunitense ha confermato alla Bbc che ci sarà un incontro con i rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Questo fa seguito ai colloqui a Ginevra tra Usa e Ucraina su una bozza di piano di pace. Per Donald Trump “Siamo vicini a un’intesa”, ma l’ultimo testo, in 19 punti, rimane vago su questioni critiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

