Ucraina colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi Trump | Vicini a intesa

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un funzionario statunitense ha confermato alla Bbc che ci sarà un incontro con i rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Questo fa seguito ai colloqui a Ginevra tra Usa e Ucraina su una bozza di piano di pace. Per Donald Trump “Siamo vicini a un’intesa”, ma l’ultimo testo, in 19 punti, rimane vago su questioni critiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

