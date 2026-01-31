Il sultano Erdogan si trova al centro di una delicata mediazione tra Stati Uniti e Iran. Mentre Trump minaccia, ma allo stesso tempo spera di trovare un accordo, la tensione in Medio Oriente aumenta. L’Iran si sente minacciato e chiede aiuto alla Turchia, che si trova a dover gestire una situazione complessa. Nel frattempo, l’Iran accusa l’Europa di sostenere forze terroristiche. La regione resta in allerta.

La crisi iraniana è sempre più caratterizzata da un inestricabile groviglio di tensione militare e diplomazia. Ieri, il presidente della Repubblica islamica, Masoud Pezeshkian, ha affermato che Teheran risponderà immediatamente a «qualsiasi aggressione», per poi accusare Washington di «azioni ostili». Dal canto suo, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che, al momento, non sono previsti dei colloqui con esponenti del governo statunitense. Parole, le sue, che cozzano con quanto affermato da Donald Trump, il quale, nella serata di giovedì, aveva reso noto di aver avuto delle conversazioni con Teheran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il sultano Erdogan media tra Usa e Iran. Trump minaccioso ma spera nell’intesa

Approfondimenti su Erdogan Trump

Secondo alcune fonti iraniane, si ipotizza un’intesa tra Stati Uniti e Israele per intervenire sull’Iran.

Nelle ultime ore, si sono intensificate le tensioni in Iran, con manifestazioni in diverse città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Erdogan Trump

Argomenti discussi: Erdogan non sta bene, impazzano le voci. Come cambiano gli scenari in Medio Oriente; Erdogan sta male ansia per il Sultano Cosa può cambiare in Medio Oriente.

