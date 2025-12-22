Se c’è un giocatore che racconta bene la stagione della Roma, è Manu Koné. Il suo rendimento è una fotografia fedele di una squadra solida, intensa, spesso dominante nei duelli. ma ancora troppo povera di gol. E qui nasce il punto: Manu Koné sta facendo tante cose giuste, però gli manca un dettaglio che, a questi livelli, vale punti: la volontà (e l’abitudine) di calciare in porta, invece di scegliere sempre lo scarico più facile. La stagione della Roma: difesa forte, attacco ancora troppo leggero. Dopo 16 giornate, la Roma è quarta e concede pochissimo (10 gol subiti), però in avanti è sotto ritmo: 17 gol segnati, cioè circa 1,1 a partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Manu Koné deve imparare a essere “egoista”? Alla Roma serve un centrocampista che tiri

Leggi anche: Manu Koné: “Interesse dell’Inter positivo, ma stavo bene alla Roma. Sommer e Thuram mi hanno…”

Leggi anche: Calciomercato Inter, Manu Koné: “Mai voluto lasciare la Roma”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Telestense Sport. . SPAL Manuel Ricci cerca di individuare su quali fronti deve migliorare la sua squadra per dare continuità a una stagione con troppi alti e bassi - facebook.com facebook