Calciomercato Inter sogno Manu Koné | la Roma fissa il prezzo monstre Retroscena e cifre per l’estate

Inter News 24 Calciomercato Inter, Koné intoccabile per la Roma a gennaio: valore triplicato a 50 milioni: Marotta sfida il PSG, ma. Il punto. Nel bellissimo e sorprendente avvio di stagione della Roma, che sta lottando ai vertici della Serie A, c’è una firma indelebile a centrocampo: quella di Manu Koné. Il mediano francese non si sta distinguendo tanto per i gol, che restano ancora un aspetto da migliorare, quanto per la qualità e la continuità delle sue prestazioni. Diventato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini e perno della nazionale francese, il giocatore ha inevitabilmente attirato su di sé i riflettori delle big europee. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sogno Manu Koné: la Roma fissa il prezzo monstre. Retroscena e cifre per l’estate

Scopri altri approfondimenti

Dumfries via dall'Inter? Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it sul futuro del terzino olandese: la sua volontà NON è cambiata! Raffaele Amato - facebook.com Vai su Facebook

Un colpo sempre più vicino bmbr.cc/l3usiac #Calciomercato #Inter Vai su X

L'Inter bussa per Manu Konè della Roma, ma i Friedkin non aprono: a gennaio non si muove, occhio al PSG per giugno - Il francese è uno dei pilastri del centrocampo giallorosso: decisione già presa in vista della prossima finestra di mercato. Segnala calciomercato.com

Calciomercato Inter, pronti 60 milioni a gennaio? Chivu pazzo del jolly della Roma - Attendendo il calciomercato invernale, l’Inter continua a puntare su un rinforzo a centrocampo: il preferito di Chivu è Manu Koné, talento francese della Roma, ma i giallorossi lo valutano tra i 50 e ... Si legge su spaziointer.it

GdS – Frattesi in uscita, l’Inter piomba sul vecchio sogno estivo - Ma secondo la Gazzetta dello Sport, qualcosa potrebbe muoversi nel mercato di gennaio. Da passioneinter.com

Calciomercato Roma News/ Soumaré e Freuler nel mirino, Manu Koné tra Premier e Psg! - Il calciomercato Roma ha individuato Boubakary Soumaré e Remo Freuler come possibili sostituti di Manu Koné in caso di sua cessione L’ottimo inizio di stagione dei giallorossi e di Gian Piero ... Riporta ilsussidiario.net

Roma su Luis Henrique: no dell'Inter. E Manu Koné… - Giallorossi dati sulle tracce dell'esterno brasiliano arrivato in nerazzurro dal Marsiglia. Scrive msn.com

Maignan, l'Inter sogna lo "scippo" mentre il Milan prova a tenerlo - 0 del Milan sull'Inter porta la firma di Mike Maignan, autore di grandi parate su Thu ... Secondo eurosport.it