Aleksandar Stankovic | Non penso al ritorno all’Inter | non è il momento

Aleksandar Stankovic, attualmente al Bruges, dice di non pensarci al ritorno all’Inter. Il centrocampista serbo, arrivato la scorsa estate, non si ferma e nelle ultime settimane si è trasformato in un vero uomo-gol, sorprendendo tutti con le sue prestazioni.

Aleksandar Stankovic. Aleksandar Stankovic sta vivendo un momento speciale con la maglia del Bruges. Arrivato la scorsa estate come centrocampista prettamente di rottura e impostazione, il serbo ha sorpreso tutti cambiando pelle nelle ultime settimane, trasformandosi in un autentico uomo-gol. I numeri parlano chiaro: quattro reti nelle ultime cinque gare di campionato e un gol anche in Champions League contro il Kairat Almaty, a conferma di uno stato di forma eccezionale. Il classe 2005 ha raccontato con soddisfazione il periodo che sta attraversando, senza nascondere ambizione e voglia di crescita: “ È già stata una buona settimana per me, ma sono particolarmente contento per la squadra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Aleksandar Stankovic ha espresso soddisfazione per il suo attuale ruolo al Brugge, evidenziando un buon feeling con il calcio belga.

L'Inter sta valutando un piano per il ritorno di Aleksandar Stankovic, con una possibile operazione di recompra legata alla cessione di Calhanoglu.

Stankovic: Ora non penso all’Inter, non è il momento. Qui ho imparato una frase ben precisaAlla vigilia della gara di Champions League contro il Marsiglia, il centrocampista ha parlato in conferenza anche del suo futuro ... fcinter1908.it

Stankovic: Tornare all'Inter a giugno? Ora non ci pensoAleksandar Stankovic è stato molto probabilmente il miglior acquisto estivo del Bruges. Le prestazioni del giocatore non sono passate inosservate, tanto che l'Inter vorrebbe riportarlo a Milano la ... calciomercato.com

Fcinter1908: “le condizioni del trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges e quelle per l'eventuale ritorno all'Inter: - 10 mln per il cartellino; - 12/15% di futura rivendita; - Recompra valida per il 2026 a 23 milioni di euro; - Recompra valida per il 2027 a 25 - facebook.com facebook

I numeri di Aleksandar #Stankovic, sempre più trascinatore nel #Bruges. Meriterebbe una chance all' #Inter, che può ricomprarlo nell'estate per 23mln. Le sue prestazioni però stanno attirando importanti sondaggi: dalla Premier (Tottenham, Fulham ecc) e dal x.com