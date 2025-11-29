Yildiz batte anche Del Piero | altro clamoroso record di precocità I numeri da predestinato del turco

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz batte anche Del Piero: altro clamoroso record di precocità. I numeri da predestinato del numero 10 turco della Juventus. Kenan Yildiz  continua a crescere e ad affermare il suo  status di leader  e  padrone  della  Juventus. Il  numero 10 turco non è solo un  talento di prospettiva, ma un  protagonista assoluto  nel presente della  Serie A, come confermano i  numeri impressionanti  raggiunti dopo la  vittoria casalinga  contro il  Cagliari. Capocannoniere alla Juve e secondo per partecipazioni ai gol in Serie A. Grazie alla  doppietta  decisiva che ha ribaltato l’incontro,  Yildiz  ha scalato le  classifiche interne  della squadra e si è posizionato tra i  migliori assoluti  del campionato per  impatto offensivo: È l’ attuale capocannoniere  della  Juventus  in  Serie A  con  4 gol  messi a segno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

