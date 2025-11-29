Yildiz batte anche Del Piero | altro clamoroso record di precocità I numeri da predestinato del turco
Yildiz batte anche Del Piero: altro clamoroso record di precocità. I numeri da predestinato del numero 10 turco della Juventus. Kenan Yildiz continua a crescere e ad affermare il suo status di leader e padrone della Juventus. Il numero 10 turco non è solo un talento di prospettiva, ma un protagonista assoluto nel presente della Serie A, come confermano i numeri impressionanti raggiunti dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari. Capocannoniere alla Juve e secondo per partecipazioni ai gol in Serie A. Grazie alla doppietta decisiva che ha ribaltato l’incontro, Yildiz ha scalato le classifiche interne della squadra e si è posizionato tra i migliori assoluti del campionato per impatto offensivo: È l’ attuale capocannoniere della Juventus in Serie A con 4 gol messi a segno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
