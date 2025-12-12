Yildiz Juve Aghemo analizza la crescita del 10 bianconero | Può diventare un top player internazionale | i numeri sono dalla sua parte Match speciale per il turco contro il Bologna il motivo

Yildiz sta emergendo come uno dei talenti più promettenti della Juventus, con una crescita che lo sta portando a diventare un punto di riferimento. Secondo Aghemo di Sky, il turco potrebbe affermarsi come un top player internazionale, grazie ai numeri e all'impatto che sta avendo nella squadra. Un match speciale contro il Bologna sottolinea il suo ruolo crescente.

Yildiz Juve, Aghemo di Sky analizza la crescita del 10 bianconero. Il turco incide nel 44% dei gol bianconeri: è il giocatore con più talento in rosa. Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha tracciato un bilancio della straordinaria evoluzione di Kenan Yildiz nel corso dell’ultimo anno e mezzo, a partire da un momento chiave della sua carriera: il gol segnato contro il Bologna nel maggio 2024. Aghemo ha ricordato quella partita particolare, che si giocò con in panchina l’allenatore ad interim Paolo Montero. In quell’occasione, il Bologna conduceva 3-0, ma la Juventus riuscì a recuperare fino al 3-3, e Yildiz, subentrato a mezz’ora dalla fine, segnò una delle reti. Juventusnews24.com

