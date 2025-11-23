Caputi non si sbilancia | Derby? Difficile avere una favorita sarà alla pari L’Inter tra le più attrezzate per lo scudetto assieme a quelle due
Inter News 24 Il noto giornalista Massimo Caputi ha fornito una propria analisi in vista del derby della Madonnina di stasera tra l’Inter e il Milan. Intervistato in esclusiva da MilanNews24, il giornalista Massimo Caputi si è espresso così in vista del derby di questa sera tra Inter e Milan. SUL DERBY – « Il derby è una gran bella sfida come sempre e questo che arriva è molto indicativo per entrambe le squadre. Io credo che le milanesi saranno protagoniste per vincere il campionato. L’Inter è più completa ma dall’altro lato c’è un Milan forte, che gioca solo il campionato e che ha messo dentro due giocatori come Modric e Rabiot che gli hanno fatto fare il salto di qualità e ha un allenatore che sa come gestire un grande club, come gestire le pressioni come quelle di un derby. 🔗 Leggi su Internews24.com
