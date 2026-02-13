Inter Juve e quell’abisso sui corner | c’è un dato che mette in guardia Spalletti in vista del big match di San Siro
L’Inter ha subito 10 gol su corner questa stagione, un dato che preoccupa Spalletti in vista della partita contro la Juventus di sabato. La squadra di Allegri ha sfruttato al massimo le situazioni di palla inattiva, segnando tre reti proprio da corner nelle ultime cinque gare. Con questa tendenza, l’allenatore nerazzurro sa che dovrà lavorare per rafforzare la difesa su calci piazzati, consapevole che la Juventus sta trovando spesso il gol in questa fase di gioco.
di Paolo Rossi . L’analisi sulla squadra di Chivu. Il Derby d’Italia, si sa, vive di dettagli, tensioni e centimetri. In vista dell’attesissima sfida di domani sera a San Siro, c’è però un dato statistico che fotografa una differenza abissale tra le due squadre e che lo staff di Luciano Spalletti dovrà disinnescare a tutti i costi: l’efficacia sui calci d’angolo. In partite così delicate, le palle inattive sono spesso la chiave di volta per sbloccare il risultato, e i numeri stagionali dipingono un quadro di assoluto dominio nerazzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter, allarme big-match per Chivu! Dalla serata “rossa di rabbia” a San Siro contro il Liverpool, c’è un dato che inizia a far preoccupare il tecnico nerazzurro
L’Inter affronta un momento di preoccupazione in vista delle sfide più importanti, dopo la sconfitta contro il Liverpool a San Siro.
Infortunati Inter, Chivu esulta verso la Juve: loro due tornano in gruppo e puntano il big match di San Siro
La squadra nerazzurra si prepara al grande appuntamento di San Siro contro la Juventus.
Inter Juve e quell'abisso sui corner: c'è un dato che mette in guardia Spalletti in vista del big match di San Siro. L'analisi sulla squadra di Chivu Il Derby d'Italia, si sa, vive di dettagli, ...
