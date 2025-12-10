Inter allarme big-match per Chivu! Dalla serata rossa di rabbia a San Siro contro il Liverpool c’è un dato che inizia a far preoccupare il tecnico nerazzurro

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter affronta un momento di preoccupazione in vista delle sfide più importanti, dopo la sconfitta contro il Liverpool a San Siro. La notte rossa di rabbia segna un’interruzione nel percorso positivo casalingo in Champions League, sollevando dubbi e timori sul rendimento del team nelle grandi occasioni.

Inter, allarme big-match per Chivu! La sconfitta contro il Liverpool riapre ferite profonde: trend preoccupante nelle sfide di alto livello La notte di San Siro lascia all’Inter un sapore amarissimo, interrompendo una striscia positiva casalinga in Champions che durava dal settembre 2022. La rabbia nerazzurra per il rigore concesso nel finale dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

L’Inter non sa più vincere negli scontri diretti: cinque sconfitte su sei e il tabù che fa paura - La sconfitta con il Liverpool riaccende le polemiche arbitrali, ma non cancella i limiti dell'Inter negli scontri diretti ... Lo riporta fanpage.it