Inter allarme big-match per Chivu! Dalla serata rossa di rabbia a San Siro contro il Liverpool c’è un dato che inizia a far preoccupare il tecnico nerazzurro
L’Inter affronta un momento di preoccupazione in vista delle sfide più importanti, dopo la sconfitta contro il Liverpool a San Siro. La notte rossa di rabbia segna un’interruzione nel percorso positivo casalingo in Champions League, sollevando dubbi e timori sul rendimento del team nelle grandi occasioni.
Inter, allarme big-match per Chivu! La sconfitta contro il Liverpool riapre ferite profonde: trend preoccupante nelle sfide di alto livello La notte di San Siro lascia all’Inter un sapore amarissimo, interrompendo una striscia positiva casalinga in Champions che durava dal settembre 2022. La rabbia nerazzurra per il rigore concesso nel finale dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Allarme Inter: salta il Sassuolo, Chivu in emergenza
Inter Sassuolo, il CorSport suona l’allarme nonostante la vittoria: «Serve un cambio di rotta! Stavolta è andata bene ma…»
Chivu Inter, c’è ancora molto da sistemare: l’allarme e i numeri dopo il Sassuolo
“You’ll never walk alone”: i tifosi dei Reds saranno in più di 5.000 domani sera a San Siro ? Nessun allarme di sicurezza, secondo La Repubblica, ma divieto di vendita di alcolici nelle zone della movida milanese e controlli delle forze dell’ordine #Inter #I Vai su Facebook
Condizioni di #Zielinski da valutare, il centrocampista al termine della partita con la Polonia ha lamentato un forte dolore al polpaccio e alla schiena: non c'è allarme in casa Inter, non sono stati fissati esami strumentali GDS Vai su X
L’Inter non sa più vincere negli scontri diretti: cinque sconfitte su sei e il tabù che fa paura - La sconfitta con il Liverpool riaccende le polemiche arbitrali, ma non cancella i limiti dell'Inter negli scontri diretti ... Lo riporta fanpage.it
