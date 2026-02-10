Infortunati Inter Chivu esulta verso la Juve | loro due tornano in gruppo e puntano il big match di San Siro

La squadra nerazzurra si prepara al grande appuntamento di San Siro contro la Juventus. Barella e Calhanoglu, dopo aver recuperato dagli infortuni, si sono riuniti con i compagni e sono pronti a scendere in campo. Chivu ha festeggiato con entusiasmo il ritorno di entrambi, puntando a una prestazione decisiva contro i bianconeri.

Inter News 24 Infortunati Inter, ottime notizie in vista del big match contro la Juve: Barella e Calhanoglu pronti al rientro in gruppo. L'euforia per la "manita" inflitta al Sassuolo e lo storico traguardo di Lautaro Martinez lasciano spazio, da oggi, alla settimana più sentita dell'anno. Sabato sera, nella notte di San Valentino, San Siro ospiterà il Derby d'Italia contro la Juventus di Luciano Spalletti. Per Cristian Chivu, la corsa verso lo scudetto (attualmente a quota 58 punti ) passa dal recupero dei suoi "motori" di centrocampo. Infortunati Inter, missione San Valentino: Barella e Calhanoglu tornano in gruppo, Chivu prepara lo scacco matto a Spalletti.

