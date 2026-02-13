Marotta e Spalletti si sono incontrati di nuovo, questa volta nel mondo dell’Inter, dopo aver vissuto anni di tensioni e cambi di ruolo. La causa di questa riunione è la partita tra Inter e Juventus, un match che riporta alla memoria le loro vicende passate e le relazioni complesse. Negli anni, entrambi hanno attraversato momenti difficili, come quando nel 1999-2000 il direttore generale del Venezia e Zamparini licenziarono Luciano in due occasioni, creando tensioni tra di loro. Ora, invece, il loro rapporto si è evoluto, portandoli a condividere un percorso professionale nel club nerazzurro, tra

La più alta legge marottiana, quella che proibisce l’esonero di un allenatore a stagione in corso, cadde in Laguna: il presidente del Venezia, Maurizio Zamparini, era meno prudente del suo dg e, alla fine, la testa di Luciano Spalletti rotolò non una, ma due volte, nella stagione 1999-2000. Cacciato, richiamato e cacciato ancora. Eppure, già allora era chiaro il talento di un allenatore unico, tanto geniale quanto impegnativo nella gestione: lo sanno bene all’Inter, a cui Spalletti ha comunque ridato la coperta calda della Champions. Non sarà l’esonero successivo, arrivato per decisione dello stesso Beppe Marotta trasferitosi nel frattempo a Milano, a togliere questa nota di merito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Juve è pure Marotta-Spalletti: da Venezia ai nerazzurri tra stima, chiamate ed esoneri!

Approfondimenti su inter juve

L’Inter sta pensando seriamente di portare a casa Mckennie a parametro zero.

L'Inter ha avviato un nuovo contatto con il procuratore di João Cancelo, portando a speculazioni sui possibili sviluppi della trattativa.

Ultime notizie su inter juve

