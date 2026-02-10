Calciomercato Inter Marotta tentato da Mckennie | sgarbo dei nerazzurri alla Juve? Le cifre del possibile colpo a zero

L’Inter sta pensando seriamente di portare a casa Mckennie a parametro zero. Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi sul centrocampista, anche se la Juventus potrebbe non prender bene questa mossa. I nerazzurri valutano se fare l’affondo, mentre i bianconeri si preparano a difendere i propri giocatori. La trattativa è ancora aperta, ma il rischio di uno sgarbo tra le due big di Milano si fa sempre più concreto.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio sempre più tentati dal possibile colpo a zero legato a Mckennie: sgarbo pronto alla Juve?. In un calciomercato che guarda sempre più lontano, l’Inter di Marotta e Ausilio sembra aver individuato il prossimo grande colpo a parametro zero: Weston McKennie. Mentre l’americano trascina la Juventus di Luciano Spalletti a suon di gol e prestazioni dominanti, il suo futuro a Torino è diventato un rebus intricato che potrebbe risolversi con un clamoroso “tradimento” sull’asse Milano-Torino in vista del 2026. Calciomercato Inter, stallo totale sul rinnovo di Mckennie con la Juve: Marotta fiuta il colpo a zero per l’equilibratore di Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com

La Juventus sta spingendo per rinnovare il contratto di McKennie, ma l’Inter non resta a guardare.

L’Inter si fa avanti per Weston McKennie, in scadenza con la Juventus.

