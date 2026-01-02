Cancelo Inter nuovo contatto tra i nerazzurri ed il procuratore Mendes | costa sta succedendo Juve in allerta

L'Inter ha avviato un nuovo contatto con il procuratore di João Cancelo, portando a speculazioni sui possibili sviluppi della trattativa. La Juventus, interessata al giocatore, resta in allerta su eventuali novità. La situazione è ancora in fase di definizione, e si attendono aggiornamenti ufficiali per chiarire il futuro dell’esterno portoghese.

Cancelo Inter, novità in vista per l’esterno portoghese: nuovo incontro con il suo procuratore Mendes. Cosa sta accadendo. Il calciomercato dell’ Inter ruota attorno a un nome che scalda i cuori della tifoseria: Joao Cancelo. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, si è registrato un nuovo contatto tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del calciatore, Jorge Mendes. Il club nerazzurro sembra intenzionato ad andare fino in fondo per riportare il laterale portoghese a Milano, sfruttando la sua complicata situazione in Arabia Saudita. Cancelo è attualmente fuori dalla lista dell’ Al-Hilal, una condizione che rende il suo addio non solo probabile, ma quasi necessario per il club arabo che si trova a gestire un caso estremamente oneroso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cancelo Inter, nuovo contatto tra i nerazzurri ed il procuratore Mendes: costa sta succedendo. Juve in allerta Leggi anche: Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: «Contatti continui con Mendes, i nerazzurri vogliono anticipare il Barcellona! Possiamo dire che…» Leggi anche: Caprile Juve, Milan ed Inter hanno necessità di trovare un nuovo portiere: la pista rischia di complicarsi. Cosa sta succedendo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Romano – L’Inter porta avanti i contatti per Cancelo: le novità! Frattesi, occhio alla Turchia. Acerbi…; Da Cancelo-Inter a Castellanos e Goretzka: le 5 trattative che vi siete persi oggi (1 gennaio); Joao Cancelo in Serie A? Primi contatti con l'Inter, sondaggio anche della Juve; L'Inter vuole Cancelo subito: Acerbi, il ruolo di Mendes e il fattore tempo. Inter, ecco l'offerta per Cancelo: nuovo contatto con Mendes - Nelle ultime ore i dirigenti nerazzurri hanno avuto un altro contatto con Jorge Mendes, agente del terzino destro portoghese classe 1994 in uscita dal club arabo ... msn.com

