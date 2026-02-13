Barella segna il gol decisivo e consegna all’Inter una vittoria fondamentale contro la Juventus nel Derby d’Italia, mentre Calhanoglu si accomoda in panchina, lasciando spazio a una scelta strategica di Inzaghi.

L’ Inter ritrova i suoi pilastri, ma la gestione del centrocampo per il Derby d’Italia resta un rebus tattico. In vista del big match di domani sera contro la Juventus, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono ufficialmente rientrati nelle rotazioni di Cristian Chivu, avendo smaltito i rispettivi stop muscolari. Tuttavia, la loro presenza simultanea dal primo minuto a San Siro è tutt’altro che garantita: lo staff tecnico nerazzurro valuta un inserimento graduale per evitare pericolose ricadute. Secondo le ultime indiscrezioni, Barella è il profilo con le maggiori probabilità di partire titolare, mentre per Calhanoglu si profila una staffetta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Juve, Barella prenota il posto: Calhanoglu parte dalla panchina?

Questa mattina, durante la partita contro la Juventus, Pavard, Barella e Calhanoglu sono rimasti in panchina.

La sfida tra Inter e Juventus si avvicina e le ultime notizie sulle formazioni sembrano ormai definite.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Inter, quando tornano Barella e Calhanoglu: le ultime verso la gara contro la Juventus.

Inter, Chivu riaccoglie Barella e Calhanoglu: la loro gestione verso la JuventusGestione Barella e Calhanoglu – Mancano poco meno di 48 ore al fischio d’inizio di Inter-Juventus, match sentitissimo dalle due tifoserie, che si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Le du ... fantamaster.it

Inter: Barella e Calhanoglu disponibili per la Juve(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Buone notizie per Cristian Chivu in vista del big match contro la Juventus sabato sera a San Siro. Si allenano con ... sport.tiscali.it

Verso Inter-Juve (domani sera su Sky), back to 2005: quando Spalletti nel suo esordio sulla panchina della Roma allenava... Chivu #SkySport #InterJuventus #Spalletti #Chivu #SerieA #SkySerieA x.com

San Valentino o Inter-Juve La scelta che rovina i matrimoni! Sabato 14 febbraio, ore 20.45: lo scontro totale. 12 milioni di tifosi pronti allo psicodramma tra rose rosse e cartellini gialli. I fratelli Thuram si sfidano in campo, le coppie si sfidano a tavola. - facebook.com facebook