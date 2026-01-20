Recenti studi di Anthropic hanno evidenziato come l'Intelligenza Artificiale sia ora in grado di riflettere su se stessa. Attraverso l’uso del concept injection, queste tecnologie avanzate mostrano un livello di auto-riflessione sempre più sofisticato. Questo progresso apre nuove prospettive sul ruolo e le potenzialità delle IA nel contesto tecnologico attuale. L’articolo completo, intitolato

Uno studio della Anthropic mostra la capacità dell'Intelligenza artificiale di riflettere su se stessa, grazie al concept injection L'introspezione, ossia la capacità di esaminare e riflettere sui propri pensieri, sentimenti e stati mentali, è una prerogativa finora riconosciuta esclusivamente agli esseri umani. Con l'avvento di LLM (Large Language Model) sempre più potenti e sofisticati, però, ci si è iniziati a chiedere se anche ChatGPT & co. sono in grado, almeno in parte, di fare qualcosa del genere.

