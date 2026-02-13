Inseguimento a piedi tra le strade di Napoli i carabinieri arrestano due persone

13 feb 2026

Nella notte, nel quartiere Soccavo e nella zona del rione Traiano a Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno inseguito a piedi due sospetti e poi li hanno arrestati, dopo averli colti in flagrante durante un'operazione antidroga.

Nella notte nel quartiere Soccavo e nella zona del rione Traiano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio antidroga. Sono finiti in manette un 21enne e un 38enne, già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno notato i due in via Marco Aurelio e dopo un breve inseguimento a piedi li hanno bloccati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana. La droga, tutta suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio, era all’interno di un borsello. I due arrestati sono ora in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

