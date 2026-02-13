Inseguimento a piedi tra le strade di Napoli i carabinieri arrestano due persone

Nella notte, nel quartiere Soccavo e nella zona del rione Traiano a Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno inseguito a piedi due sospetti e poi li hanno arrestati, dopo averli colti in flagrante durante un'operazione antidroga.

Nella notte nel quartiere Soccavo e nella zona del rione Traiano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio antidroga. Sono finiti in manette un 21enne e un 38enne, già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno notato i due in via Marco Aurelio e dopo un breve inseguimento a piedi li hanno bloccati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana. La droga, tutta suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio, era all’interno di un borsello. I due arrestati sono ora in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su inseguimento piedi

I Carabinieri di Nola hanno arrestato due persone dopo la morte di una bambina di 4 anni in casa.

A Casalnuovo di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni sorpreso nel parco con arnesi da scasso e una batteria di auto rubata.

INSEGUIMENTO IN DIRETTA! SCAPPANO DAI CARABINIERI CON AUTO RUBATA

Ultime notizie su inseguimento piedi

Argomenti discussi: Rocambolesco inseguimento con incidente: un malvivente fugge a piedi, gli altri due presi dai carabinieri; VIDEO | Inseguimento alla Stanga con fuga a piedi nel campo nomadi di via Longhin; Bressanone: inseguimento a piedi in centro, i carabinieri disarmano un giovane; Dall’autostazione di Borgomanero alla fuga nei campi: arrestati due pusher dopo l’inseguimento.

Inseguimento a piedi tra le strade di Napoli, i carabinieri arrestano due personeNella notte nel quartiere Soccavo e nella zona del rione Traiano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio antidroga. napolitoday.it

Rocambolesco inseguimento con incidente: un malvivente fugge a piedi, gli altri due presi dai carabinieriUn'automobile con tre persone a bordo non si ferma all'alt e si dà alla fuga. Durante la corsa i malviventi si sono scontrati con un veicolo in transito ... ilpescara.it

Inseguimento nella notte: la Polizia di Stato recupera un’auto rubata, banditi in fuga a piedi #corato - facebook.com facebook

Commando braccato: la fuga a piedi nelle campagne e l'inseguimento dei carabinieri. L'arresto di due banditi x.com