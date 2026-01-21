A Casalnuovo di Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni sorpreso nel parco con arnesi da scasso e una batteria di auto rubata. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre era tra le auto in sosta. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza nel territorio.

Libero vigilato sorpreso nel parco con arnesi da scasso e una batteria d’auto rubata: arrestato 36enne. A Casalnuovo di Napoli i carabinieri hanno arrestato il già libero vigilato Umberto Di Napoli. L’uomo, 36enne del posto, è stato sorpreso mentre si aggirava all’interno del parco Pino Daniele. Perquisito, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una batteria per auto rubata poco prima da un mezzo parcheggiato poco distante. Il 36enne, che era già sottoposto alla libertà vigilata, deve rispondere di furto. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casalnuovo di Napoli: Carabinieri arrestano ladro sorpreso tra le auto in sosta

Leggi anche: Torre del Greco: Tenta di rubare tra le auto in sosta. Carabinieri arrestano 51enne

Torre del Greco: Ruba materiale elettrico e scappa tra le auto nel traffico. Carabinieri arrestano 57enneA Torre del Greco, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di fuggire con materiale elettrico rubato dalla propria azienda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: CASALNUOVO DI NAPOLI : intervento dei carabinieri per un incendio a un auto Fusion intestata a un 51enne; Casalnuovo: carabinieri arrestano ladro sorpreso tra le auto in sosta; Casalnuovo di Napoli, auto in fiamme sul Corso Umberto; Tentativo di incendio del portone di un'abitazione, indagano i carabinieri.

Auto in fiamme tra Casalnuovo e Sant’Anastasia: indagano i carabinieriLe fiamme che si alzano prima dell’alba, il crepitio che sveglia i residenti e l’odore acre che resta nell’aria: è così che si è aperta la mattinata tra ... pupia.tv

Auto in fiamme, danni anche ad una pescheriaPoco prima dell’alba intorno alle 5 del mattino di lunedì 12 gennaio i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Corso Umberto I nr. 134 a Casalnuovo di Napoli ... napolitoday.it

Casalnuovo di Napoli via Benevento 132 facebook