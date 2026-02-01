Bambina di 4 anni morta in casa i carabinieri arrestano due persone

I Carabinieri di Nola hanno arrestato due persone dopo la morte di una bambina di 4 anni in casa. La procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, e i due sono finiti in carcere. La notizia ha scosso la comunità, ancora sotto shock per la tragedia.

Di notevole rilievo sono stati gli esiti di una di consulenza medico-legale collegiale, di una consulenza informatica e l’acquisizione di elementi di natura documentale. Le indagini hanno consentito di ricostruire in ordine cronologico lo sviluppo della vicenda che ha condotto alla morte della bambina, a decorrere dall’affido della minore alla coppia, databile all’estate del 2024 (a seguito di sospensione della patria potestà dei genitori naturali) e - si legge nella nota della Procura della Repubblica di Nola - di raccogliere gravi indizi di reità a carico dei responsabili. In particolare, gli esiti delle attività di indagine, supportate da un’analisi dei dati acquisiti e degli elementi tratti dallo scambio di messaggi tra indagati e terzi, nonché la valutazione congiunta delle dichiarazioni rese durante il procedimento e i dati scientifici emersi dall’esame autoptico e dai rilievi effettuati in sede di indagini scientifiche, hanno consentito di ipotizzare elementi a carico degli indagati in relazione a condotte gravemente maltrattanti, tecnicamente qualificate come ‘child neglect’, che hanno determinato una grave denutrizione della bambina.🔗 Leggi su Napolitoday.it

