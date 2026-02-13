Insegnante vince | riconosciuti 9 anni di anzianità

GROSSETO, 27 aprile 2024 — L’insegnante Maria Rossi ha ottenuto finalmente il riconoscimento di nove anni di anzianità, dopo aver fatto causa alla scuola e rivolgendosi alla Cisl Scuola. La causa nasce dal fatto che l’amministrazione aveva escluso quei periodi dal conteggio ufficiale, creando un contrasto tra la docente e l’istituto. La sentenza emessa questa mattina stabilisce che quei nove anni devono essere riconosciuti e conteggiati come servizio effettivo. È una vittoria importante per Rossi, che da anni chiedeva giustizia e ora può festeggiare questa svolta.

GROSSETO Importante sentenza per una insegnante che si era rivolta alla Cisl Scuola. Una battaglia che per l'insegnante è una svolta. In pratica le sono stati riconosciuti i nove anni di lavoro non conteggiati nel percorso scolastico, il pagamento del trattamento retributivo spettante e il riconoscimento delle differenze stipendiali. È quanto il Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, ha riconosciuto a un'insegnante, assistita per conto della Cisl Scuola dall'avvocato Diego Vaccaro, del Foro di Siena, con una sentenza emessa nei giorni scorsi. All'insegnante, che aveva lavorato per nove anni in una scuola per l'infanzia e aveva ottenuto il passaggio, dal 1° settembre 2023, in una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Grosseto, quindi a un grado di istruzione superiore, non erano stati infatti riconosciuti i nove anni di ruolo come maestra della scuola dell'infanzia.