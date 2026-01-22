Dopo circa due anni di detenzione ingiusta, Surinder Pal, cittadino indiano di 63 anni, è stato risarcito, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Nel frattempo, l’omicidio di Cosimo Errico, avvenuto nella sua cascina in provincia di Bergamo, rimane irrisolto dopo oltre sette anni. La vicenda evidenzia le complessità del sistema giudiziario italiano e le sfide legate alla giustizia.

Surinder Pal, 63 anni, indiano, si è fatto 569 giorni di carcere, stando al resoconto del Corriere della Sera che ne dà notizia. Nel 2021, dopo l’assoluzione in Cassazione per insufficienza di prove, fu liberato. Ora è stato risarcito con oltre 134mila euro. Era accusato di avere ucciso e bruciato, ad ottobre 2018, ad Entratico (Bergamo) il salentino Cosimo Errico, 58 anni, che nella città lombarda insegnava. L’assassinio nella cascina di proprietà del professore pugliese. Omicidio che dunque, passati oltre sette anni, è irrisolto. L'articolo Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua cascina in provincia di Bergamo

Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua casa in provincia di BergamoPer circa due anni, Surinder Pal ha subito un’ingiusta detenzione, venendo risarcito con oltre 134mila euro.

Il delitto irrisolto di Cosimo d’Errico a Entratico, l’indiano assolto è stato risarcito: “Non ci sono prove che sia stato lui a ucciderlo”Il caso del delitto di Cosimo d’Errico, insegnante di chimica a Bergamo, rimane irrisolto dalla sua uccisione nel 2018.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Moda, la catena Rinascimento vince la guerra delle gonne contro Piazza Italia: Hanno contraffatto due modelli, devono risarcire; Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata: Riprendo in mano la mia vita; Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa. Ecco perché; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia.

Operata al cuore, 48 anni dopo scopre che non era vero. Risarcita per due milioni di euroSecondo quanto riportato dal quotidiano, i medici accertano che nel 1971 era stata eseguita unicamente una toracotomia, cioè l'apertura e la successiva chiusura del torace, senza che venisse ... primocanale.it

Alla famiglia della vittima riconosciuto risarcimento danni da circa un milione di euro - facebook.com facebook

Studio Associati Maior ottiene risarcimento di circa 600.000 euro contro ASL Napoli 1 Centro per decesso da responsabilità sanitaria - x.com