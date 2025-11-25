Stellantis persino Elkann sbraita contro la transizione green | Così l’Europa rischia il declino dell’auto

Se persino il presidente di Stellantis si oppone alla transizione ecologica voluta dall’Unione Europea, allora significa che dobbiamo davvero preoccuparci. Alla presentazione della Nuova 500 Ibrida a Mirafiori, davanti alle istituzioni e al mondo dell’automotive, il presidente di Stellantis John Elkann rompe gli indugi e alza la voce contro Bruxelles. Il nodo è la transizione ecologica dell’auto, un percorso che secondo Elkann rischia di trasformarsi in un autogol industriale per l’Europa. «Regole sbagliate», le definisce, perché non rispondono alla realtà della produzione. «Noi e i nostri colleghi abbiamo intrattenuto un dialogo intenso con la Commissione europea durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it

