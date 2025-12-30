La politica di Zoppi | Ha posto le basi del nostro sviluppo
La politica di Zoppi ha contribuito a definire le fondamenta dello sviluppo locale. Pietro Zoppi, sindaco di Levanto in due periodi e parlamentare per la Democrazia Cristiana, ha segnato la storia della cittadina rivierasca. La sua biografia, patrocinata dal Comune, testimonia il suo impegno pubblico e il ruolo significativo nel progresso della comunità.
La biografia dedicata alla figura di Pietro Zoppi, che fu sindaco della cittadina rivierasca dal 1956 al 1974 e dal 1985 al 1991, nonché parlamentare dal 1974 al 1994 nelle fila dell'allora Democrazia cristiana, potrà contare sul patrocinio del Comune di Levanto. Nicola Carozza, che da alcuni anni si occupa dello studio delle figure più rappresentative della politica democristiana del territorio spezzino, sulle quali ha già pubblicato alcuni saggi, sta infatti adesso concentrando le sue ricerche sull'onorevole levantese per realizzare una accurata biografia che è ormai in fase di ultimazione. "Abbiamo ritenuto giusto concedere il patrocinio a questa biografia perché è un modo concreto per ricordare la figura dell'onorevole Zoppi – spiega il sindaco, Luca Del Bello –.
