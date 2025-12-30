La politica di Zoppi | Ha posto le basi del nostro sviluppo

La politica di Zoppi ha contribuito a definire le fondamenta dello sviluppo locale. Pietro Zoppi, sindaco di Levanto in due periodi e parlamentare per la Democrazia Cristiana, ha segnato la storia della cittadina rivierasca. La sua biografia, patrocinata dal Comune, testimonia il suo impegno pubblico e il ruolo significativo nel progresso della comunità.

