oltre 100 imprese per la candidatura di sarzana a capitale italiana della cultura 2028

Sarzana, 1 dicembre 2025 - Oltre cento imprese della provincia spezzina si sono riunite venerdì sera alla Fortezza Firmafede di Sarzana per manifestare il proprio sostegno alla candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’incontro, promosso da Rete Imprese La Spezia in rappresentanza dell’intero sistema economico locale e delle categorie – Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato – con il supporto di Confindustria La Spezia e Ance La Spezia, ha registrato un’ampia partecipazione e un forte coinvolgimento del tessuto imprenditoriale ed economico locale. Cultura leva dello sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

