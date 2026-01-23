AI a scuola PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 24 gennaio 2026

Il 24 gennaio 2026 ritorna a Piazza Libertà l’evento dedicato all’intelligenza artificiale a scuola. In questa occasione si analizzerà il ruolo delle piattaforme di IA, spesso fraintese come strumenti di supporto psicologico, nonostante siano progettate per affrontare questioni generali. Un’occasione per approfondire le implicazioni e i limiti dell’uso dell’IA nel contesto educativo, promuovendo un dialogo informato e critico.

Gli adolescenti chiedono a "ChatGPT" conforto e ascolto in situazioni di ansia, sintomi depressivi o per altri disagi esistenziali. Le piattaforme di IA, che non sono in grado di affrontare problemi individuali, vengono erroneamente scambiate per veri e propri studi di psicoterapia. Armando Manocchia ne parlerà con l'autorevole e graditissima ospite, la prof.ssa Patrizia Scanu, Insegnante, Psicologa e "Gestait Canzelor".

