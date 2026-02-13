Infortunio Thuram contusione in allenamento alla viglia dell’Inter Le sue condizioni e cosa filtra sulla sua presenza per il derby d’Italia

Thuram si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, a causa di una contusione che potrebbe influenzare la sua partecipazione al derby d’Italia. Il difensore francese ha accusato dolore al ginocchio dopo uno scontro con un compagno, e le prime valutazioni indicano che il suo stato richiede attenzione. I medici sono al lavoro per capire se potrà essere in campo domenica, mentre i tifosi sperano in una sua pronta ripresa.

di Marco Baridon Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla viglia dell'Inter per il francese. Le sue condizioni e che cosa filtra sulla sua presenza domani sera. La Juve vive ore di apprensione a ridosso della sfida più attesa della stagione. Una notizia preoccupante scuote l'ambiente bianconero e complica i piani tattici di Luciano Spalletti per il Derby d'Italia. Come riportato da , Khéphren Thuram si è fermato a causa di una contusione rimediata durante l'allenamento odierno. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il centrocampista classe 2001, divenuto insostituibile per l'equilibrio e la forza fisica che garantisce al reparto, è ora da considerare in forte dubbio per la trasferta di San Siro contro l' Inter.

