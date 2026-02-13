Infortunio Thuram contusione in allenamento alla vigilia dell’Inter Le sue condizioni e cosa filtra sulla sua presenza per il derby d’Italia

L’infortunio di Thuram si è verificato durante l’allenamento, quando il francese ha subito una contusione che potrebbe influenzare la sua disponibilità per il derby d’Italia. La sua presenza resta incerta, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni, che sembrano migliorare ma ancora non sono definitive. La squadra spera di poter contare su di lui, soprattutto in una partita così importante. Nel frattempo, i tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre Thuram si sottopone a controlli per valutare l’entità dell’infortunio.

di Marco Baridon Infortunio Thuram, contusione in allenamento alla viglia dell’Inter per il francese. Le sue condizioni e che cosa filtra sulla sua presenza domani sera. La Juve vive ore di apprensione a ridosso della sfida più attesa della stagione. Una notizia preoccupante scuote l’ambiente bianconero e complica i piani tattici di Luciano Spalletti per il Derby d’Italia. Come riportato da , Khéphren Thuram si è fermato a causa di una contusione rimediata durante l’allenamento odierno. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il centrocampista classe 2001, divenuto insostituibile per l’equilibrio e la forza fisica che garantisce al reparto, è ora da considerare in forte dubbio per la trasferta di San Siro contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Thuram si è infortunato durante l’allenamento dell’Inter, a causa di una contusione che potrebbe influenzare la sua partecipazione al derby d’Italia.

