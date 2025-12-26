Il Tribunale nega oltre 17mila euro richiesti per un infortunio a scuola | la docente agì per soccorrere un alunno con disabilità in pericolo nessuna responsabilità del Ministero
Il Tribunale di Perugia ha depositato il 22 dicembre scorso una sentenza che chiarisce i confini della responsabilità scolastica in tema di vigilanza sugli alunni. La vicenda trae origine da un infortunio avvenuto il 30 gennaio 2013 presso la scuola primaria a Terni, quando un alunno di seconda elementare cadde durante l'ora di inglese riportando lesioni al viso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
